Захарова рассказала, как в 90-е подрабатывала гидом

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как в 90-е годы подрабатывала гидом и работала с китайскими туристами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Годы 90-е были для нас для всех тяжелые в финансовом плане. Я училась, потом пришла на работу в МИД. Надо было подрабатывать <...> даже тогда, когда мы пришли на работу – чтобы позволить себе поесть, попить и еще доехать до работы", – заявила дипломат.

По словам Захаровой, она по выходным проводила экскурсии для групп китайских туристов. Дипломат отметила, что впечатлить таких гостей было сложно, но их всех одинаково интересовала история храма Христа Спасителя.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что китайцев удивлял факт взрыва храма, на который собирали народные деньги, а еще более впечатляло последовавшее появление бассейна, который позже снова заменили храмом.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин рассказал, как в 90-е годы прошлого века был вынужден подрабатывать частным извозом. Глава государства напомнил о сложной экономической ситуации в стране.

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