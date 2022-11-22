Чиновнице из Владимирской области объявили выговор после сравнения избирателей с собаками

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Главе комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлане Фоминой объявили выговор после резонансного высказывания при общении с избирателями.

Как сообщил по итогам заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих глава администрации района Алексей Сараев, инцидент произошел на публичных слушаниях по вопросу нового Генплана Боголюбовского сельского поселения в поселке Сокол.

По данным местных СМИ, жители поселка выступают против размещения кладбища недалеко от населенного пункта. После публичных слушаний в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой женщина обращается к людям со словами: "Или вы только здесь погавкаете, простите?". По данным региональных журналистов, некорректное высказывание допустила именно Фомина.

"Единодушно посчитали высказывание председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству Светланы Фоминой недопустимым. <...> Считаю, что какой бы сложной не была ситуация, представитель власти должен сдерживать эмоции, налаживать диалог с людьми", – написал глава администрации района в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что мировой судья из Новокубанского района Краснодарского края была отстранена от исполнения обязанностей в связи с вызывающим поведением, которое попало в видеоролик в интернете, где она во время пребывания на отдыхе перечислила свои личные качества, в том числе с помощью использования нецензурной лексики.

В частности, назвала себя "супертелочкой" и "сексуальной кошечкой".

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