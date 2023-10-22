РФ начнет поставки газа Китаю по дальневосточному маршруту не позднее 2027 года – Миллер

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Не позднее 2027 года Россия начнет поставки газа Китаю по дальневосточному маршруту. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканал "Россия-1".

Как отметил Миллер, Россия и Китай подписали соглашение по строительству газопровода с Дальнего Востока. Газопровод позволит доставлять на 10 миллиардов кубометров газа больше. Помимо этого, Россия отправляет 38 миллиардов кубометров газа по газопроводу "Сила Сибири".

Также Миллер отметил, что в настоящее время "Газпром" имеет "заготовки" для новых газотранспортных маршрутов, в том числе и в Китай.

"Могу сказать, что те газопроводы, которые будут построены, технологически будут еще более совершенными, чем даже те газопроводы, которые были построены "Газпромом" в самое последнее время", – сказал он.

Ранее Миллер сообщил о планах по дополнительным поставкам газа в Венгрию предстоящей зимой. В этом году Россия отправила в Венгрию 1,3 миллиарда кубометров газа.