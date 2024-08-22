МИД Казахстана призвал Белоруссию объективно оценивать его внешнюю политику

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Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу во время встречи с белорусским послом Павлом Утюпиным призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны во внешней политике. Об этом сообщается на сайте МИД Казахстана.

Таким образом глава ведомства отреагировал на интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором тот раскритиковал внешнюю политику некоторых постсоветских республик.

В контексте Казахстана Лукашенко напомнил, как Астана в период массовых беспорядков в 2022 году обратилась к ОДКБ за помощью, и именно Москва с Минском откликнулись на призыв. Белорусский лидер выразил уверенность, что в случае экстренных ситуаций страны постсоветского пространства вновь обратятся за помощью к РФ и Белоруссии.

Нуртлеу в ответ на это подчеркнул, что Астана проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН, а также основополагающими нормами международного права.

По его словам, власти Казахстана убеждены, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В связи с этим Нуртлеу призвал Белоруссию объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов.

Министр также обсудил с послом Белоруссии прочие актуальные вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций.

Ранее представители армянской партии "За республику", выступающие с антироссийскими заявлениями, забросали посольство Белоруссии картошкой, помидорами и яйцами. В акции в том числе участвовал и лидер партии Арман Бабаджаняню.

Белорусское посольство в Ереване закидали в ответ на слова Александра Лукашенко об Армении. В одном из интервью он заявил, что Армения на Западе никому не нужна.