В МИД Турции вновь вызвали временного поверенного Дании из-за осквернения Корана

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В министерство иностранных дел Турции второй раз за два дня вызвали временного поверенного в делах Дании в стране из-за повторяющихся акций по осквернению Корана в Копенгагене. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники диппредставительства.

По данным дипмиссии, временному поверенному вновь заявили о решительном осуждении и протесте против подобных ситуаций с Кораном.

В газете подчеркнули, что временных поверенных в делах Дании и Нидерландов в Турции вызывали накануне в МИД страны. Им был заявлена нота протеста из-за акций по осквернению Корана, которые прошли в этих странах.

В четверг, 17 августа, полиция Швеции разрешила провести в столице акцию, организатор которой ранее сжигал Коран. Речь шла об иммигранте из Ирака Салване Наджеме. Его очередная манифестация должна была состояться возле посольства Ирана в Стокгольме.

Накануне шведские СМИ заявили, что на организатора проходивших ранее в Швеции акций с сожжением Корана Салвана Момику напали в пригороде Стокгольма.

Новости мира: двое мигрантов из Ирака публично сожгли Коран в Швеции