07:19Политика
Победа над неонацизмом на Украине поможет созданию полицентричного мира – Патрушев
Фото: kremlin.ru
Победа России над неонацизмом в ходе спецоперации на Украине будет способствовать становлению полицентричного мира. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Победа над неонацизмом на Украине, безусловно, будет способствовать формированию полицентричного и справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", – цитирует его РИА Новости.
Ранее секретарь СБ РФ заявил, что успешные действия российских военных на Украине станут мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка. Он считает, что СВО стала основой для формирования мирового большинства.
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