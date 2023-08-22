Победа над неонацизмом на Украине поможет созданию полицентричного мира – Патрушев

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Победа России над неонацизмом в ходе спецоперации на Украине будет способствовать становлению полицентричного мира. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Победа над неонацизмом на Украине, безусловно, будет способствовать формированию полицентричного и справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", – цитирует его РИА Новости.

Ранее секретарь СБ РФ заявил, что успешные действия российских военных на Украине станут мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка. Он считает, что СВО стала основой для формирования мирового большинства.



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