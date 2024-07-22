В ГД внесен проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера палаты

Фото: duma.gov.ru

Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение депутатов проект постановления, который подразумевает освободить Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента России. Этот документ был опубликован в электронной базе Думы.

Кроме того, в ГД был внесен и другой проект постановления. Его авторы предложили снять с должностей глав думских комитетов по спорту и энергентике Дмитрия Свищева и Павла Завального.

Профильная комиссия Думы предлагает принять решение по этому поводу в ходе пленарного заседания, которое состоится 23 июля.

В конце мая Госдума приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской. Причиной для этого послужило письменное заявление парламентария, в котором она уведомила о сложении депутатских полномочий по причине назначения на должность советника президента России.