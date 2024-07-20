ТАСС: кандидатуру Матвиенко могут официально выдвинуть на пост спикера СФ 25 сентября

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Вопрос об избрании Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда на новый срок будет решаться на первом пленарном заседании осенней сессии верхней палаты парламента. Об этом ТАСС заявил источник в Совфеде.

Как рассказал собеседник агентства, заседание запланировано на 25 сентября. Тогда же кандидатура Матвиенко, возможно, будет выдвинута на этот пост. Однако это не исключает возможность выдвижения или самовыдвижения других кандидатов, подчеркнул источник. При этом Матвиенко продолжит выполнять свои обязанности как сенатора, так и спикера Совфеда до момента подтверждения ее полномочий 25 сентября.

Ранее сообщалось, что СФ досрочно снял Андрея Турчака с должности первого заместителя председателя палаты. Срок полномочий сенатора в Совфеде действовал до сентября 2026 года. Причиной решения стало назначение Владимиром Путиным Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.