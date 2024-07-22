Расчеты РЗСО "Град" уничтожили позиции с резервами ВСУ в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Север" с помощью системы РСЗО "Град" нанесла удар по резервам Вооруженных сил Украины, ликвидировав укрепленные позиции пехоты противника в Харьковской области. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, система "Град" способна наносить площадное поражение, а особенно она эффективна при ударах по украинской пехоте.

Кроме того, в министерстве отметили, что сейчас российская армия нацелена на то, чтобы не позволить ВСУ осуществлять обстрелы Белгорода и приграничных территорий для обеспечения безопасности мирных граждан.

"Наша основная сейчас задача – это поражение живой силы и техники противника", – уточнил старший офицер батареи с позывным Сапфир.

Недавно обстрелу со стороны ВСУ подверглись село Устинка и город Шебекино в Белгородской области. В результате украинской атаки пострадали два человека, одного из них госпитализировали, второму оказали медпомощь на месте.

