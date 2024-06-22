22 июня, 21:31Политика
Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Владимир Путин подписал закон, который разрешает длительные свидания с родственниками заключенным в СИЗО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно инициативе, для краткосрочных или длительных свиданий с родственниками и другими людьми необходимо получить письменное разрешение лиц или органов, в производстве которых находится уголовное дело в отношении осужденного.
При этом право на встречу осужденного, привлеченного в качестве подозреваемого, свидетеля, обвиняемого или потерпевшего, может быть при его желании заменено на телефонный разговор.
Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
Ранее глава РФ ввел ограничения на применение плавающей ставки по кредиту. Законопроект устанавливает привязанную сумму кредита к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в целом по стране. Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой составит 200 среднемесячных зарплат, максимальная – 1 тысячу.