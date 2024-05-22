Совфед одобрил продажу алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совфед одобрил закон о легализации продажи алкогольных напитков на летних верандах кафе, баров и ресторанов. Проект устанавливает продажу такой продукции в сезонном зале обслуживания посетителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, сезонными зонами являются временные конструкции для оказания услуг общепита в течение определенного периода времени. В таких залах должны быть установлены требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя. Также ресторан должен иметь документ, подтверждающий соответствие временных сооружений требованиям регионального законодательства.

В документе указано, что закрепление положений по розничной продаже алкоголя сформирует стабильные и понятные условия для торговли.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях для юридических лиц не будет действовать ряд ограничений в местах продажи алкоголя до 1 января 2026 года. Для получения лицензии у юрлиц временно не будет необходимости в предоставлении документов, подтверждающих наличие складских помещений.

Новый закон должен вступить в силу со дня его опубликования, а нормы по сезонным зонам – с 1 июня этого года.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешает торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Документ был инициирован группой депутатов от "Единой России". Норму распространят на веранды, помосты, а также "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.

