США, Британия, ФРГ и Франция могут вступить в соглашение по безопасности для Украины – СМИ

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США, Великобритания, Германия и Франция могут вступить в соглашение по безопасности для Украины. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на Фабриса Потье – помощника бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"США могут выступить в качестве главного гаранта договоренностей по безопасности при участии европейских членов НАТО", – написано в материале.

Как отметил Потье, Североатлантический альянс и Украина ожидают, что в соглашении о гарантиях безопасности будут фигурировать США, Великобритания, Германия и Франция. В статье обращается внимание, что представители некоторых стран Европы уже поддержали план по безопасности для Украины, в том числе ФРГ и Франция.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с Расмуссеном предостерег союзников от двусторонних гарантий безопасности Киеву.

По словам генсека, предоставление союзниками Украине двусторонних гарантий безопасности приблизит Альянс к применению 5-й статьи устава блока, в которой сказано, что при вооруженном нападении на одну из стран – члена НАТО будет считаться, что нападение произошло на блок в целом. В связи с этим союзники должны предоставить помощь потерпевшему государству.

