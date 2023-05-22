Российско-китайские консультации по безопасности пройдут в Москве 22 мая

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Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку будут проведены в понедельник, 22 мая в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Консультации проведут секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.

Подобные российско-китайские консультации по безопасности проходят ежегодно либо в Китае, либо в России. В прошлом году они проводились в сентябре на тему стратегической безопасности.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин 23–24 мая посетит Китай с официальным визитом, во время которого проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди тем переговоров заявлены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере.