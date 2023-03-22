Пригожин предложил Блинкену профинансировать совместный проект в Африке

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо американскому государственному секретарю Энтони Блинкену и предложил профинансировать совместный проект в Африке. Об этом указано в телеграмм-канале его пресс-службы.

По словам бизнесмена, он стал уделять внимание данному региону в 2017-2018 годах. Пригожин подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" смогла добиться результатов в сфере безопасности в тех странах, где она находилась.

"Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК "Вагнер" в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект "Вагнер. Безопасность Африка", где вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", – указал он в письме.

Бизнесмен добавил, что политика Франции и США имеет доверие большинства африканских граждан, поэтому следует обратить внимание на безопасность. Пригожин также предложил при успехе проекта в Африке распространить его на территорию США.

Ранее Евгений Пригожин оценил перспективы спецоперации РФ на Украине на ближайший год. Он подчеркнул, что российским бойцам необходимо продолжать двигаться вперед. По словам бизнесмена, у российской армии есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к атаке со стороны украинских сил.

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