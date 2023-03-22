В МИД РФ заявили, что Россия оказалась в состоянии де-факто открытого конфликта с США

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"Бизнес как обычно" с США нельзя вести, поскольку сложилась ситуация де-факто открытого конфликта. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Американские коллеги шутили на тему того, что выражение "бизнес как обычно" неприменим, потому что "бизнеса как обычно" с Россией не было очень давно. Я говорю, мы не можем вести дела, как прежде", – подчеркнул он.

По словам политика, юридическая правовая доктрина предполагает то, что у России было полное право приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Приостановка – одна из форм демонстрации того, что для нас неприемлемо находиться в прежних рамках", – объяснил Рябков.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что приостановка Россией участия в ДСНВ является юридически некорректной. В американском ведомстве подчеркнули, что РФ все еще связана условиями Договора. Вашингтон готов к конструктивной работе с Россией для полного выполнения условий ДСНВ, добавили в США.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Согласно документу, Россия приостанавливает действие соглашения между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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