Экс-главу ЦИК РФ Чурова похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Бывшего главу Центрибиркома России Владимира Чурова похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом РБК сообщил экс-зампред ЦИК, депутат Госдумы от "Единой России" Леонид Ивлев.

Он пояснил, что Чуров был послом, поэтому по статусу похоронить его на указанном кладбище можно. Прощание с государственным деятелем начнется в 11:00 24 марта.

В связи со смертью экс-главы ЦИК Владимир Путин адресовал его семье – вдове Ларисе и сыну Евгению Чуровым – телеграмму с соболезнованиями.

"Уважаемые Лариса Николаевна и Евгений Владимирович, искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки", – говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

В обращении к близким Чурова Путин отметил его упорный труд и твердую гражданскую позицию. По словам президента РФ, госдеятель честно служил Отечеству.

"Светлая память о Владимире Евгеньевиче Чурове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег", – подытожил Путин.

Чуров скончался 22 марта в медучреждении после перенесенной операции. По словам Ивлева, мужчина перенес обширный инфаркт. Бывшему главе ЦИК РФ недавно исполнилось 70 лет.

Функции председателя Центризбиркома Чуров выполнял с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. После ухода из ЦИК он занял должность посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ.



Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

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