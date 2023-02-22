ВС РФ научились противодействовать американским РСЗО HIMARS на Украине

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нашли способ противодействия реактивным системам залпового огня HIMARS на Украине. Об этом сообщает газета "Известия".

Капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что американская установка является сложной целью, так как постоянно быстро меняет позицию, и засечь ее сложно. Тем не менее, ВС РФ "подобрали ключи к этой машине" и научились обнаруживать и уничтожать эти установки, считает капитан.

Дандыкин заявил, что значительную роль в выслеживании установок HIMARS играют разведывательные дроны. Он также подчеркнул важность и других видов разведки, включая спутниковую.

"Это не первый случай, когда противник теряет эти машины .Можно говорить о том, что против них ведется системная работа", – резюмировал капитан.

Ранее президент США Джозеф Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. В новый пакет помощи Киеву будет, помимо прочего, включена реактивная система залпового огня HIMARS и боеприпасы к ней.

ВС РФ уничтожили пусковые установки РСЗО MLRS и HIMARS в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!