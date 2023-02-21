В ЛНР сообщили о надежде ВСУ на открытие "второго фронта" после визита Байдена

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) надеются на открытие "второго фронта" после визита президента США Джо Байдена в Киев. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Украинские боевики, находящиеся на передовых позициях, активно обсуждают визит американского президента в Киев. Многие рассчитывают на открытие "второго фронта", который позволит облегчить им ситуацию", – цитирует его ТАСС.

Марочко обратил внимание, что визит Байдена используется среди украинской армии как способ для поднятия морального духа. Помимо этого, согласно слухам, к концу текущей недели должно произойти что-то серьезное, рассказал подполковник.

Американский лидер встретился с Зеленским в Киеве 20 февраля. В ходе встречи Байден объявил о выделении Украине военной помощи еще на 500 миллионов долларов. По словам президента США, в новый пакет поддержки включат реактивную систему залпового огня HIMARS.



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