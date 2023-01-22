Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушную тревогу объявили в некоторых областях Украины вечером 22 января. Это подтверждают данные официального портала по оповещению граждан.

Уточняется, что сигнал тревоги прозвучал в 21:36 по московскому времени в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Утром 19 января в 07:15 по московскому времени в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Оповещения поступали в течение 45 минут. На тот момент украинские власти в своих телеграм-каналах также предупредили граждан об опасности.

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