Воздушную тревогу объявили на юге Украины

Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire Service/Vincenzo Circosta

Утром 19 января на юге Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению граждан.

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях. Информация о ней поступила в 07:15 по московскому времени. Украинские власти в своих телеграм-каналах также предупредили граждан об опасности.

Ранее в СМИ Украины сообщали, что в Киеве были слышны взрывы. По словам замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, это не связано с ракетными ударами со стороны ВС РФ. Однако реальную причину он не назвал.

Взрывы прогремели и в других регионах государства, в том числе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в городе Очаков Николаевской области.

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