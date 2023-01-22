Социал-демократическая партия Германии пересмотрит политику в отношении РФ

Фото: depositphotos/mikdam

Социал-демократическая партия ФРГ намерена пересмотреть политику в отношении России. Об этом пишет агентство DPA.

"Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас: международный порядок, основанный на правилах", – отмечается в материале.

Члены партии считают, что Германия не должна больше полагаться на совместное будущее с Россией. Социал-демократы заявляют, что РФ нужно поменять свою политику. До этого момента европейские страны должны защитить себя, добавили представители партии.

Они уверены, что ФРГ имеет хороший потенциал, чтобы стать надежным партнером в Североатлантическом альянсе. Есть также планы по дальнейшему оснащению Вооруженных сил Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией.

Отвечая на вопрос журналистов относительно долгого принятия решения о поставках немецких танков Leopard 2 Киеву, Шольц напомнил, что вопрос обсуждается с союзниками. Он уточнил, что Германия хочет избежать односторонних шагов. По словам канцлера, США играют не последнюю роль в данном вопросе.

При этом Шольц подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Германию, немецкая сторона будет помогать по необходимости.

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!