Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил появления военного альянса из стран, "которых достали американцы". Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить", – написал Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза, страны ЕС имеют достаточное вооружение, а при необходимости они будут производить новое. Медведев уверен, если конфликт на Украине затянется надолго, только появится "военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов".

Медведев заявил, что именно так всегда и происходило в истории, когда войны становили долгими. Медведев добавил, что мир вновь восстановится, когда США "кинет" Европу и Украину.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в Рамштайне не было принято решения по Leopard для ВСУ. Писториус отметил, что мнения союзников расходятся: одни выступают за, другие – против. Он также опроверг сообщения о том, что против поставок танков выступает только Германия.

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