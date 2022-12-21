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Новости

21 декабря, 19:38

Политика

Врио главы СБУ пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости нарушения логистики на Крымском мосту, передает РИА Новости.

"Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", – высказался Малюк в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, против которой возбуждено уголовное дело в РФ по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Когда Мосейчук спросила представителя СБУ Украины о подрыве Крымского моста в октябре, Василий Малюк отказался от комментариев, но отметил, что "со временем все станет известно".

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Взрывное устройство сработало в грузовом автомобиле, что спровоцировало возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава и обрушение двух пролетов инженерного сооружения.

После теракта, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины.

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