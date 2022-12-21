США обсуждают документ об объявлении РФ государством-агрессором – СМИ

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Администрация президента США и конгресс США обсуждают документ о признании России государством-агрессором. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на проект.

Помощник конгрессмена рассказал, что Украина просила американского лидера Джо Байдена признать РФ страной – спонсором терроризма, однако Вашингтон отказался поддержать эту инициативу. По его словам, в ответ США придумали альтернативное обозначение, которое не существует во внутреннем или международном праве. Он назвал эту меру недоработанной и отметил, что она не накажет Москву и не поможет украинским гражданам.

"В версии проекта документа <...> говорится, что президент после принятия меры может объявить Россию "государством-агрессором" и будет обладать полномочиями "объявить любую зарубежную страну" государством-агрессором, если президент определит, что она причастна к актам агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

По данным газеты, документ позволит принимать санкции против любого, кто несет ответственность или имеет причастность к преступлению агрессии.

Украина же заявила, что такая мера не удовлетворяет их просьб, однако она поддержит создание отдельного термина, если это позволит создать дополнительные инструменты для наказания.

Ранее Польша приняла резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм и применяющей соответствующие методы.

В документе на Москву возложили прямую ответственность "за крушение самолета "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года".



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