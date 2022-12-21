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Украинские законы об отмене русского языка и культуры являются проявлением национализма, заявил обозреватель американского издания National Review Майкл Дохерти.

Журналист рассказал, что принял участие в дискуссии о католицизме и национализме в Католическом университете Америки. Во время конференции он напомнил, что в этом году Верховная рада приняла законы, которые запрещают публиковать русскоязычные материалы без эквивалента на украинском языке.

"Я услышал бурную реакцию в толпе. А после выступления меня донимали проукраински настроенные зрители, говорящие, что я только что передал кремлевскую пропаганду", – написал Дохерти.

Он отметил, что в странах Запада существует множество языковых законов, но они, в отличие от украинских, в основном направлены на сохранения языка и культуры.

"Существует огромное количество граждан Украины, которые не заинтересованы в изучении украинского языка. Закон – это попытка уговорить их принять украинскую культуру или отрезать от общественной жизни", – заключил автор.

Ранее сообщалось, что в Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. На Украине считают, что это решение поможет избежать эскалации напряжения в обществе и усилить защиту образовательного пространства.

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