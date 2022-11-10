Супруга Арестовича отказалась называть русский "языком оккупантов"

Фото: YouTube/ОЛИЦКАЯ

Супруга советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия отказалась давать интервью на украинском языке, отметив, что ей комфортнее вести беседу на родном для нее русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне комфортнее говорить на русском", – сказала она журналистке Анне Олицкой.

Арестович пояснила, что не согласна с распространенным на Украине утверждением, что русский – это язык оккупантов.

"Это мой родной язык. Я разговариваю на нем с детства", – заявила она.

В то же время Арестович отметила, что не осуждает украинцев, разделяющих данную позицию.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны. Он также отметил, что нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими представляет опасность для государства.

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