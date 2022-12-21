Американский политик назвал ЦРУ "худшей в мире террористической организацией"

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Американский политик Джеффери Янг заявил, что Центральное разведывательное управление является опасной преступной организацией и должно быть распущено.

Он назвал ЦРУ "худшей в мире террористической организацией" с момента ее основания в 1947 году.

"Уничтожьте ее сейчас же", – написал политик в Twitter.

Отмечается, что подписчики Янга согласились с его мнением и призвали вместе с ЦРУ распустить и НАТО.

"Обещания (35-го президента США Джона. – Прим. ред.) Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни", – написал пользователь с ником NthCountryMaid.

Другие подписчики Янга заявили, что ЦРУ создало множество проблем в экономике и геополитике, а деятельность управления привела к военным преступлениям по всему миру.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс признался в появлении седины из-за переговоров с русскими и иранцами. Он заявил, что о седых волосах ему напомнили фотографии Владимира Путина, которые были сделаны во время визита российского лидера в Иран в июле этого года.

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