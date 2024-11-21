Трамп анонсировал продажу гитар со своим лозунгом и автографом

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о скорой продаже серии эксклюзивных гитар "45", украшенных его культовой фразой "Make America Great Again". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление политика в соцсети Truth Social.

Республиканец отметил, что культовая фраза и обозначающая прошлый срок президентства Трампа цифра 45, выгравированы на гитарах перламутровой краской. По его словам, в продажу собираются выпустить лишь 1 275 экземпляров. Из них на 275 инструментах он оставил свой автограф.

Стоимость музыкального инструмента стартует от тысячи долларов, гитара же с личной подписью политика обойдется покупателям в 10–10,5 тысячи долларов.

MAGA ("Make America Great Again" – "Сделаем Америку вновь великой") является главным политическим лозунгом Трампа, а также названием неформального аппарата, превратившегося в США в широкое движение, выражающее недовольство "захватом власти кланом Обамы в 2020 году".

Активным участником MAGA является продюсер и член Гильдии режиссеров США Игорь Лопатенок, который ранее работал над документальным сериалом "Вся президентская рать. Заговор против Трампа".

