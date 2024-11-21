Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен спасла человека в самолете

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека в самолете рейса авиакомпании Swiss Air, который следовал из Цюриха в Брюссель. Об этом сообщает Bild со ссылкой на одного из пассажиров.

"Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины", – отметила глава ЕК.

Как подчеркнули пассажиры, самолет экстренно приземлился в Брюсселе, где пациента передали врачам. После этого фон дер Ляйен уехала на черном "Мерседесе" на одну из официальных встреч.

Глава Еврокомиссии изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера, где в 1991 году получила докторскую степень.

Ранее издание Politico обвинило Урсулу фон дер Ляйен в захвате власти в Европейском союзе. По данным газеты, политик обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.

