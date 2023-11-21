Памфилова заявила о выявленной работе по дискредитации выборов президента в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работа по дискредитации предстоящих в 2024 году президентских выборов в России уже началась. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Вот выборы президента, которые должны пройти в марте следующего года, а уже работа началась", – цитирует ее ТАСС.

Действия по дестабилизации ситуации с выборами, по словам главы комиссии, предпринимают "некоторые подонки", покинувшие страну или затаившиеся в России. Они ведут деятельность, "отрабатывая жалкие копейки" и "формируя базу", заключила Памфилова.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности российских властей пресекать любые попытки вмешательства в выборы в 2024 году. Он также сообщил о намерениях страны сделать все возможное для исключения незаконных вторжений в ход выборного процесса. В качестве одной из защитных мер на участках будут установлены системы видеонаблюдения.

