Новый премьер Италии объявила состав правительства

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Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав правительства. Большинство мест досталось представителям ее партии "Братья Италии", а часть получили представители партий "Лига" и "Вперед, Италия".

Вице-премьерами стали лидер "Лиги" Маттео Сальвини и бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Сальвини занял должность министра инфраструктуры и транспорта, а Таяни – главы МИД.

Министерство экономики и финансов возглавил Джанкарло Джорджетти, а министерство обороны – бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто.

О победе правоцентристской коалиции, состоящей из партий "Братья Италии", "Вперед, Италия" и "Лига", на выборах в верхнюю палату парламента стало известно 26 сентября. После обработки 90% голосов на выборах в сенат правоцентристы набрали 44,53% голосов, в палату депутатов – 44,34% голосов.



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