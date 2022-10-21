США заблокировали участие делегации РФ в министерской конференции МАГАТЭ – "Росатом"

Фото: ТАСС/EPA/FLORIAN WIESER

США не выдали визы руководству "Росатома" и "Ростехнадзора" для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке". Об этом сообщается в телеграм-канале "Росатома".

Как отмечает корпорация, запросы на получение виз для участников делегации были направлены заранее. Однако ответ, касающийся выдачи американских виз, делегация не получила до сих пор.

"Таким образом американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США", – говорится в сообщении "Росатома".

Ранее с трудностями при получении виз США столкнулись российские дипломаты, которые были намерены принять участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. За несколько дней до начала мероприятия постпреда РФ при ООН Василий Небензя уточнял, что никто из 56 представителей российской делегации не получил визы.

Мероприятие состоялось в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл для участия в Генассамблее ООН только 21 сентября.



США заблокировали участие РФ в конференции МАГАТЭ на своей территории

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