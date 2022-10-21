Политолог предрекла поражение Консервативной партии Великобритании

Фото: depositphotos/Mermolenko

Консервативную партию Великобритании ждет поражение на следующих выборах. Об этом руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева рассказала в интервью радио КП.

Эксперт пояснила, что у властей не получается удовлетворить разнородные силы из-за надвигающегося экономического кризиса. Она напомнила, что бывшему премьер-министру удалось отобрать у лейбористов избирателей, которые голосовали за брексит. Ананьева отметила, что сейчас эта коалиция разваливается.

"Потому что он ее удерживал не только брекситом, но и социально-экономическими мерами. А сейчас у государства просто нет таких денег, чтобы удовлетворить социально-экономические интересы этих избирателей", – поведала эксперт.

Ананьева подчеркнула, что стиль и методы руководства консерваторов "сильно разочаровывают избирателей".

Накануне действующий председатель британского правительства Лиз Трасс объявила о своем решении уйти с поста. Она добавила, что продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет найден преемник на ее должность. По словам политика, выборы будут организованы на следующей неделе.



Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!