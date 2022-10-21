Голиковой поручено курировать ускоренное развитие генетических технологий – кабмин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой курировать ускоренное развитие генетических технологий в стране. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. <...> Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено курировать направление по ускоренному развитию генетических технологий", – говорится в сообщении.

Новые обязанности получили и другие зампреды правительства. Отдельные сферы их кураторства теперь связаны с высокотехнологичными направлениями отраслей российской экономики. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов возьмет шефство над сферой перспективных космических систем и сервисов и в целом будет координировать развитие сквозных технологий.

Кроме того, глава Минпромторга Денис Мантуров теперь будет отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ, вице-премьер Александр Новак – за развитие технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных энергосистем, развитие водородной энергетики и других сопряженных сфер, а зампред Дмитрий Чернышенко – за развитие технологий ИИ, сетей мобильной связи, квантовых вычислений.

Ранее Мишустин добавил Минэкономразвития еще одного замминистра в связи с передачей ведомству функций Ростуризма. Теперь в министерстве числится 12 замминистров. Увеличено и количество департаментов – с 35 до 37.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!