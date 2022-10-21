Россия считает недопустимым тиражирование ООН фейков

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Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, выступая на заседании Четвертого комитета Генассамблеи, заявил о недопустимости распространения фейков через площадки организации, назвав их "непроверенными, оголтелыми и граничащими с абсурдом", передает РИА Новости.

"Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных", – сказал Стржижовский.

Он отметил, что такие высказывания ставят под сомнение уровень экспертизы сотрудников организации, делающих заявление, неподкрепленные фактами. Также представитель Москвы заявил о происходящей "беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против РФ и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию.

Он рассказал, что вещание российских СМИ, "неугодных Западу", блокируют, их банковские счета замораживают, их запугивают, на них давят спецслужбы. Более того, журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.

По мнению Стржижовского, американские IT-гиганты окончательно показали свою истинную суть. Он пояснил, что руководство некоторых из них, в частности запрещенная в РФ как экстремистская корпорация Meta открыто призналась во вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы.

Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен обвинила российскую армию в том, что она якобы использует медицинские препараты для сексуального насилия мирных жителей Украины.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного. По ее словам, Паттен не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные независимой международной комиссии по расследованию на Украине, которую Россия не признает.

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