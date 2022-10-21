Немцы настороженно отнеслись к послу Украины Макееву – СМИ

Фото: depositphotos/mikdam

Немцы слишком рано обрадовались отставке украинского дипломата Андрея Мельника, пишет Die Welt.

В материале издания отмечается, что в Twitter Макеев задает тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя.

По мнению авторов статьи, Макеев показывает, что, как и в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки немцев.

Ранее сообщалось, что экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник нахамил представителю партии "Альтернатива для Германии" Свену Тритчлеру. Политик выразил удивление по поводу того, как Мельник желает втянуть в конфликт полмира, а его 20-летний сын "с комфортом учится в Германии", вместо участия в боевых действиях.

"Это не твое чертово дело", – заявил экс-посол Украины.

До этого сообщалось, что Мельник в ответ на слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера о необходимости заморозить украинский конфликт заявил, что приглашение Кречмера в Киев аннулируется. При этом премьер Саксонии во время своего выступления призвал стороны конфликта к переговорам.

В июле этого года стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский освободил посла Украины в Берлине Андрея Мельника от занимаемой должности.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!