Депутат Хинштейн направил в кабмин проект о наделении статусом ветерана военкоров СВО

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Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил в своем телеграм-канале о направлении на отзыв в правительство РФ законопроекта, согласно которому предлагается наделить ветеранским статусом журналистов, работающих в зоне СВО и КТО.

Он уточнил, что законопроект был подготовлен им вместе с Союзом журналистов России и министерством цифрового развития РФ. Теперь, как утверждает Хинштейн, остается дождаться официального заключения от кабмина, так как данная инициатива предполагает расходы из федерального бюджета.



Кроме того, глава комитета Госдумы по информполитике уточнил, что действие законопроекта предлагается расширить на журналистов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на работавших в других странах сотрудников СМИ, где было объявлен режим чрезвычайного положения или вооруженного конфликта, например, в Афганистане.

"Получившие ветеранский статус журналисты, будут иметь все те же права и льготы, что и ветераны боевых действий. Рассчитываем на поддержку правительством этой очень важной и нужной инициативы!" – добавил Хинштейн.

Глава комитета ГД по информполитике еще в начале июля анонсировал появление в России статуса "Ветеран журналистики особого риска", который включит в себя не только тех, кто находился непосредственно в горячих точках, но и тех, кто принимал участие в различных контртеррористических операциях.

По его словам, статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в них, что напрямую противоречит задачам журналиста, поэтому сейчас речь идет о другом проекте.

