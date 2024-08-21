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Удар был нанесен по Галицинове Николаевской области, в котором дислоцируется украинские боевики неонацистского формирования "Кракен". Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, предположительно, удар пришелся по складу с ракетами. Он также отметил, что весной в село были доставлены длинные, тонкие, темно-зеленые или черные ракеты, схожие с ракетами ATACMS.

Ранее российские солдаты уничтожили ракетно-техническую базу 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиаполка в пригороде Полтавы. Также ВС РФ произвели удар в районе станции Супруновка. Одна из ее линий идет в бывшую военную часть А-2476, где вновь стали размещаться боевики, уточнил Лебедев.