СМИ назвали учения Черноморского флота РФ предупреждением Путина для Зеленского

Фото: depositphotos/palinchak

Учения Черноморского флота России были предупреждением, адресованным Владимиром Путиным президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Daily Mail.

"Путин проводит учения с крылатыми ракетами в Черном море, предупреждая, что корабли, доставляющие грузы на Украину, являются законными целями", – следует из материала издания.

Об учениях Черноморского флота РФ ранее сообщили в Минобороны. В ходе мероприятий корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для движения судов. Там же был проведен комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя и практические пуски противокорабельных крылатых ракет.

До этого оборонное ведомство России выпустило предупреждение, согласно которому следующие в порты Украины суда с 20 июля начали рассматривать как потенциальные перевозчики военных грузов. Один из пунктов заявления гласил, что страны, чьи флаги будут установлены, будут признаваться РФ вовлеченными в конфликт на стороне Киева.



Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Владивостока для участия в учениях с КНР