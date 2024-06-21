Кабмин поручил одобрить соглашение с Индией о порядке направления военных

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Правительство РФ поручило одобрить соглашения между Россией и Индией о порядке направления военных формирований, в которое также входят корабли и воздушные суда. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Соглашение также предполагает взаимное материально-техническое обеспечение.

Помимо этого, кабмин РФ поручил МО России провести переговоры с индийской стороной, в которых должны участвовать представители МИД РФ. Однако должно быть соблюдено условие: в договор должно быть разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ может начать поставлять оружие КНДР, комментируя удары Киева западным оружием по территории России. До этого лидер РФ сообщал, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, учитывая глобальные трансформации в сфере безопасности.