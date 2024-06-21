Минюст РФ внес в реестр иноагентов кинорежиссера Романа Качанова

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко (Роман Качанов признан агентом на территории РФ)

Министерство юстиции РФ внесло режиссера фильмов "ДМБ" и "Даун Хаус" Романа Качанова в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

Из документа следует, что Качанов выступал против СВО, отождествлял Россию с террористической организацией, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ. Помимо этого, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Помимо него, в список попали политтехнолог Сергей Антонов, муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Владимир Волохонский (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший муниципальный депутат СПБ Никита Кириллов и правозащитник Алексей Прянишников.

Ранее Минюст РФ внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны, финскую НПО International Russian Radio & Television (IRR/TV), а также канадскую и американскую структуры под одним названием Great Commission Media Ministries (GCMM).