В ГД внесен проект о причислении НКО в сфере благоустройства к социально ориентированным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает причислить некоммерческие организации (НКО) в сфере благоустройства территории к социально ориентированным. Документ был размещен в думской электронной базе.

На сегодняшний день деятельность в этой сфере относится законодательством субъектов РФ к деятельности СОНКО в 10 регионах страны. В документе подчеркивается, что мероприятия от НКО являются широко распространенными.

Согласно документу, благоустройством обычно занимаются территориальные общественные самоуправления (ТОС). При этом их деятельность не ограничивается. Она включает в себя защиту прав и законных интересов горожан, деятельность в области организации отдыха, образования, спорта, общественный контроль за пожарной безопасностью, мероприятия по охране окружающей среды и защите животных.

"ТОС, ведущей деятельностью которых является благоустройство территорий, не могут отнести себя к СОНКО", – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что свыше 240 НКО получили гранты мэра Москвы. За последние три года именно 2023-й стал рекордным по числу проектов. 243 НКО выиграли в 12 номинациях, среди которых "Семейная Москва", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт". Работа по реализации идет с начала года, организации уже разрабатывают образовательные программы, принимают заявки на конкурсы и занимаются организацией фестивалей.

