Председатель Мособлдумы поздравил Собянина с днем рождения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Сергея Собянина с днем рождения. Соответствующий пост был опубликован в его телеграм-канале.

"Уважаемый Сергей Семенович! Примите искренние поздравления с днем рождения! Вас знает, без преувеличения, вся Россия как человека, который вдохнул новую жизнь в самый лучший город на Земле. Вы подарили не только москвичам, но и всем нам много поводов для гордости нашей столицей", – написал Брынцалов.

Он отметил, что Москва и Подмосковье находятся в постоянном сотрудничестве. Они реализуют совместные проекты, а их жители постоянно перемещаются между двумя регионами. В связи с этим Брынцалов выразил надежду, что взаимодействие только укрепится.

Председатель Мособлдумы назвал Собянина человеком с неуемной созидательной энергией, пожелал ему идти только вперед, а также как можно больше вдохновения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в Москве построили 81 поликлинику. Сейчас их возводят по московскому стандарту. До конца 2027 года планируется построить еще 21 поликлинику, в том числе 5 – за счет инвесторов.

