Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по "Северному потоку – 2"

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, занимая в 2020 году должность министра финансов Германии, хотел заключить тайную сделку с США, чтобы не допустить американских санкций против газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает издание Handelsblatt, ссылаясь на секретные документы властей ФРГ.

Согласно этим документам, Шольц многократно воздействовал на американскую администрацию при экс-президенте Дональде Трампе, особенно на своего коллегу – министра финансов США Стивена Мнучина. Так, летом 2020 года Шольц отправил ему письмо с предложением инвестировать 1 миллиард евро из бюджета Германии в строительство терминалов по приему СПГ на севере ФРГ. В качестве условия выступало снятие санкций с "Северного потока – 2".

В статье подчеркнули, что тем не менее власти США назвали данное предложение "чушью" и отвергли его.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что действующий президент США Джо Байден вынужденно пошел на компромисс с властями Германии по строительству газопровода "Северный поток – 2".

По данным журналистов, Дональд Трамп был категорически против строительства газопровода, в то время как Байден хотел наладить отношения с Германией. При этом сам он так же критически относился к проекту.