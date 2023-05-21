Кадыров заявил, что западные и украинские спецслужбы готовят против него теракты

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы Запада и Украины ведут подготовку терактов, направленных против него. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Они делают все для того, чтобы избавиться от меня", – заявил Кадыров.

О намерении Запада совершить теракт против него через украинские спецслужбы свидетельствует определенная информация, сообщил сам Кадыров.

Ранее чеченский лидер рассказал, что украинские спецслужбы помогли вернуть ему его пропавшего коня. По его словам, кражу жеребца из Чехии инсценировали именно они. Возвращение любимого животного Кадырову обошлось в 18 тысяч долларов.

