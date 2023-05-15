Кадыров заявил, что украинские спецслужбы помогли ему вернуть любимого коня

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что его любимый конь Зазу сейчас направляется обратно к хозяину. По его словам, в этой ситуации ему помогли украинские спецслужбы, передает "Газета.ру".

Кадыров рассказал, что в начале года к нему обратились представители Украины, которые знали о привязанности чеченского лидера к животному. Они предложили главе Чечни выкупить коня, на что он ответил положительно.

Вместе с этим Кадыров отметил, что ожидал передачу животного в официальном порядке со снятием с него санкций. Однако, утверждает глава республики, украинские спецслужбы организовали план с инсценировкой кражи лошади из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими.

"Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов!" – заявил Кадыров.

Он добавил, что такую сумму ему назвали чешские органы правопорядка, однако чеченский лидер считает, что "это сущие копейки".

7 марта в СМИ распространилась информация, согласно которой любимого коня Кадырова украли из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии. Стоимость животного оценили в 400 тысяч крон (около 18 тысяч долларов).

Позже Кадыров подтвердил, что это его конь. При этом он подчеркнул, что стоимость животного оценивается не ниже 10 миллионов долларов.

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