Генсек ООН заявил о необходимости реформирования Совета безопасности

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Совбез ООН, как и институты Бреттон-Вудской системы, нуждается в реформировании, чтобы соответствовать реалиям нынешнего времени. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"Глобальная финансовая архитектура является устаревшей, нефункциональной и несправедливой", – цитирует его Reuters.

По словам генсека ООН, мировая финансовая система не смогла обеспечить стабильность на фоне пандемии коронавируса, а затем и украинского конфликта.

В декабре прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель предложил приостановить членство России в Совбезее ООН. При этом он признал, что сейчас это невыполнимо, поэтому требуется создание специального механизма.

