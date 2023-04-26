Гатилов заявил, что США злоупотребляют своим статусом принимающей страны ООН

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Американская сторона злоупотребляет своим статусом государства, которое принимает штаб-квартиру ООН. Таким мнением поделился постоянный представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.

Он рассказал, что Вашингтон ограничивает выдачу виз дипломатам из РФ. На брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU Гатилов напомнил про действия США, когда большой группе представителей российских СМИ отказали в американских визах.

Вместе с этим дипломат отметил, что это далеко не первый случай, когда Вашингтон препятствует участию официальных делегатов из России в заседаниях ООН.

"Как заявил наш министр иностранных дел в Нью-Йорке два дня назад, подлинный многосторонний подход в его нынешней форме требует корректировки внутри самой ООН для развития многополярной архитектуры международных отношений", – цитирует Гатилова РИА Новости.

Постпред также заявил о необходимости ускорить реформу Совбеза организации за счет увеличения представительства государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Под его председательством в заседании Совбеза ООН 24 и 25 апреля состоялись дебаты на тему защиты принципов Устава организации.

Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что диппредставительство США не выдало визы группе российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения работы Лаврова.

В свою очередь, министр иностранных дел подчеркнул, что РФ не забудет и не простит этот факт. По его мнению, США испугались, однако они называют себя самым сильным, умным, свободным и справедливым государством.

Отказ выдать российским журналистам визы позже объяснил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он заявил, что российские государственные СМИ – это органы пропаганды, а Вашингтон отстаивает независимость свободы прессы.