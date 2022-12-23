Глава Евросовета предложил приостановить членство РФ в Совбезе ООН

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Политикам следует создать механизм приостановки членства российской стороны в Совете безопасности ООН, заявил в беседе с телеканалом RTVi председатель Европейского совета Шарль Мишель.

При этом он также признал, что сейчас такие действия невыполнимы. Мишель выступил с критикой действий России, указав на то, что РФ нарушает международное право. Председатель совета подчеркнул, что раз член Совбеза ООН действительно работает не по правилам, значит, в этом международном праве существует изъян.

Глава Евросовета также отметил, что исключение России из членства может привести в тупик сам концепт безопасности организации.

"Впрочем, мы хорошо видели, что до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем", – заявил Мишель.

По мнению политика, на данном этапе развития Совбеза в структурах плохо представлены государства Африки и Латинской Америки. В конце Мишель выразил уверенность, что рано или поздно случится обсуждение глубокой реформы системы ООН.

Между тем глава Евросовета также заявил о необходимости сохранить диалог с Владимиром Путиным. Он вспомнил о своем опыте контактов с российским лидером на своей прошлой должности, когда он был премьер-министром Бельгии. Мишель подчеркнул, что у него сохраняются каналы коммуникации с Путиным.

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