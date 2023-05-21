Подполковник армии США предупредил Зеленского о надвигающейся катастрофе на фронте

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны России"

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется на фронте с такой же катастрофой, с которой столкнулся лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом пишет подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Подполковник уточнил, что проводит аналогии с Арденнской операцией в декабре 1944 – январе 1945 года. К концу 1944 года союзные войска по антигитлеровской коалиции закрепились во Франции и Бельгии и развивали наступление, однако немецкие войска предприняли масштабное контрнаступление в попытке отбросить их.

"После первоначального успеха гитлеровские войска были измотаны огромными силами союзников и неустанной способностью их промышленности вести войну", – отметил Дэвис.

Он считает, что Украина, вполне возможно, находится на пороге контрнаступления при аналогичных обстоятельствах и с такой же целью.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о возможных высоких потерях Киева в случае контрнаступления ВСУ. Он также отметил, что на Западе возлагают на контрнаступление ВСУ слишком высокие надежды, что "оказывает давление" на военнослужащих.